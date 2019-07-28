Механизм расчётов с Ираном INSTEX полностью не заработал

Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи по итогам встречи по ядерной сделке в Вене заявил, что механизм расчётов с Ираном INSTEX, создаваемый в рамках ЕС, пока ещё не работает, но находится в финальной стадии подготовки.

«Мы также решили провести экспертные встречи на различных уровнях, чтобы найти практические пути того, как Иран может воспользоваться предусмотренными сделкой экономическими возможностями. Одно такое решение уже было найдено — это INSTEX. Он ещё не действует, но находится на последних стадиях подготовки», — приводит ТАСС его слова.

В конце июня генеральный секретарь дипломатической службы ЕС Хельга Шмид заявила после встречи в Вене по СВПД, что механизм платежей c Ираном INSTEX начал первые транзакции.

Ранее Франция, Германия и Великобритания объявили о создании «инструмента по поддержке коммерческих транзакций INSTEX SAS». Отмечалось, что речь идёт о специальном механизме, который направлен «на упрощение законных коммерческих транзакций между европейскими экономическими игроками и Ираном».