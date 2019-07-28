Механизм расчётов с Ираном INSTEX полностью не заработал
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- РИА Новости
«Мы также решили провести экспертные встречи на различных уровнях, чтобы найти практические пути того, как Иран может воспользоваться предусмотренными сделкой экономическими возможностями. Одно такое решение уже было найдено — это INSTEX. Он ещё не действует, но находится на последних стадиях подготовки», — приводит ТАСС его слова.
В конце июня генеральный секретарь дипломатической службы ЕС Хельга Шмид заявила после встречи в Вене по СВПД, что механизм платежей c Ираном INSTEX начал первые транзакции.
Ранее Франция, Германия и Великобритания объявили о создании «инструмента по поддержке коммерческих транзакций INSTEX SAS». Отмечалось, что речь идёт о специальном механизме, который направлен «на упрощение законных коммерческих транзакций между европейскими экономическими игроками и Ираном».