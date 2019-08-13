В ООН призвали власти Гонконга к сдержанности в связи с протестами
- Reuters
«Управление призывает власти Гонконга действовать сдержанно, обеспечивая, чтобы права тех, кто выражает свои мнения мирно, соблюдались и защищались», — цитирует ТАСС официального представителя УВКПЧ Руперта Колвилла.
По его словам, есть свидетельства того, что действия гонконгских служб обеспечения порядка не соответствовали международным нормам.
Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо посоветовал властям Китая пытаться разрешить ситуацию с протестующими в Гонконге «очень осторожно».