В МИД КНР призвали США прекратить вмешиваться в дела Гонконга
- Reuters
Так в ведомстве прокомментировали заявление представителя Госдепартамента США Морган Ортагус о встрече американских дипломатов с лидерами протестующих.
«Гонконг является китайским. Нельзя оскорблять чувства жителей Китая и игнорировать общественное мнение. Мы призываем американскую сторону уважать международное право и базовые принципы международных отношений, немедленно прекратить вмешиваться в дела Гонконга и внутренние дела Китая», — указывается в заявлении дипломата.
Ранее в КНР допустили связь Фонда демократии США с беспорядками в Гонконге.
В июле в Китае сообщили, что некоторые политики США, игнорируя международное право и основные нормы международных отношений, неоднократно грубо вмешивались в дела Гонконга и внутренние дела КНР.