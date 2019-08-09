В МИД КНР призвали США прекратить вмешиваться в дела Гонконга

Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что американские власти должны немедленно прекратить вмешиваться в происходящее в Гонконге и во внутренние дела КНР.

Так в ведомстве прокомментировали заявление представителя Госдепартамента США Морган Ортагус о встрече американских дипломатов с лидерами протестующих.

«Гонконг является китайским. Нельзя оскорблять чувства жителей Китая и игнорировать общественное мнение. Мы призываем американскую сторону уважать международное право и базовые принципы международных отношений, немедленно прекратить вмешиваться в дела Гонконга и внутренние дела Китая», — указывается в заявлении дипломата.

Ранее в КНР допустили связь Фонда демократии США с беспорядками в Гонконге.

В июле в Китае сообщили, что некоторые политики США, игнорируя международное право и основные нормы международных отношений, неоднократно грубо вмешивались в дела Гонконга и внутренние дела КНР.