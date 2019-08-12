Трюдо дал властям Китая советы по разрешению протестов в Гонконге

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо посоветовал властям Китая пытаться разрешить ситуацию с протестующими в Гонконге «очень осторожно», отметив, что Оттава «чрезвычайно озабочена» обстановкой в регионе.

«Мы чрезвычайно озабочены ситуацией в Гонконге. Мы видим, что необходимо снизить напряжённость, местным властям нужно прислушаться к серьёзным вопросам граждан... которые возникают по поводу решений местных властей и Пекина. Мы призываем к миру и порядку, к диалогу. Мы продолжаем стоять на защите интересов Канады и канадцев в Гонконге», — сказал Трюдо во время выступления перед журналистами, которое транслировал Global News.

Ранее в Госдепе призвали КНР обеспечить защиту американских дипломатов.

При этом официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что американские власти должны немедленно прекратить вмешиваться в происходящее в Гонконге и во внутренние дела КНР.

12 августа все авиарейсы из Гонконга были отменены из-за захвата протестующими здания аэропорта.

В полиции сообщили, что протестующие начали окружать полицейские участки и нападать на них, в том числе наносить ущерб служебным помещениям.

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