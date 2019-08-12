Все авиарейсы из аэропорта Гонконга 12 августа отменены из-за протестов

Все авиарейсы из Гонконга были отменены в понедельник, 12 августа, из-за захвата протестующими здания аэропорта.

«Регистрация на отбывающие рейсы отменена», — цитирует издание South China Morning Post оператора Международного аэропорта Гонконга.

Он добавил, что не отменены только те рейсы, на которые уже завершена регистрация, а также прибывающие рейсы, которые уже находятся на пути в Гонконг.

На дорогах, ведущих к аэропорту, образовались массовые пробки.

Ранее полицейский в Гонконге получил ожоги после того, как в него бросили бутылку с зажигательной смесью.