Все авиарейсы из аэропорта Гонконга 12 августа отменены из-за протестов
- Reuters
«Регистрация на отбывающие рейсы отменена», — цитирует издание South China Morning Post оператора Международного аэропорта Гонконга.
Он добавил, что не отменены только те рейсы, на которые уже завершена регистрация, а также прибывающие рейсы, которые уже находятся на пути в Гонконг.
На дорогах, ведущих к аэропорту, образовались массовые пробки.
Ранее полицейский в Гонконге получил ожоги после того, как в него бросили бутылку с зажигательной смесью.