Все авиарейсы из аэропорта Гонконга 12 августа отменены из-за протестов

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Все авиарейсы из Гонконга были отменены в понедельник, 12 августа, из-за захвата протестующими здания аэропорта.
Все авиарейсы из аэропорта Гонконга 12 августа отменены из-за протестов
  • Reuters

«Регистрация на отбывающие рейсы отменена», — цитирует издание South China Morning Post оператора Международного аэропорта Гонконга.  

Он добавил, что не отменены только те рейсы, на которые уже завершена регистрация, а также прибывающие рейсы, которые уже находятся на пути в Гонконг. 

На дорогах, ведущих к аэропорту, образовались массовые пробки. 

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