В МИД России прокомментировали ситуацию с протестами в Гонконге

Внешнее вмешательство в ситуацию с протестами в Гонконге может преследовать цель разрушения отношений между Китаем и Россией, считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Мы слышали заявление китайского руководства, которое напрямую обвинило целый ряд западных спецслужб, в частности представителей спецслужб США, во вмешательстве во внутренние дела. И не просто в глобальном вмешательстве... а в конкретном участии в беспорядках и в организации беспорядков, которые мы наблюдаем на территории Гонконга», — сказала она во время брифинга.

По её словам, будет правильно и полезно «обменяться подобными данными по линии соответствующих служб».

«У нас намечены консультации с моими китайскими коллегами, я думаю, мы их проведём в ближайшее время и затронем в том числе и эту тему».

Захарова добавила, что подобное вмешательство имеет деструктивное влияние на отношения России и Китая.

«Именно деструктивное влияние является целью подобного вмешательства», — подчеркнула представитель МИД.

Ранее в Китае заявили, что американские власти должны немедленно прекратить вмешиваться в происходящее в Гонконге и во внутренние дела КНР.

В июле в Пекине также сообщили, что некоторые политики США, игнорируя международное право и основные нормы международных отношений, неоднократно грубо вмешивались в дела Гонконга и внутренние дела КНР.