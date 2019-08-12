В Крыму оценили реакцию посольства США на Украине на визит Путина

Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара прокомментировал RT реакцию посольства США на Украине на визит президента России Владимира Путина в Крым.

Как ранее отметили в посольстве, поездка российских чиновников в Крым «является неприемлемой» и «нарушает суверенитет Украины».

«Нам абсолютно всё равно, какое мнение относительно визитов высших должностных лиц Российской Федерации, особенно президента нашей страны, выражается — что на Украине, что в посольстве США, что в любой точке земного шара, поскольку это внутреннее дело Российской Федерации», — отметил Ганжара.

По его словам, визит президента России в Крым всегда очень знаковый.

«Они в очередной раз пытаются поспекулировать вопросом Крыма, поговорить о том, что подобные визиты носят незаконный характер. Но это абсолютно пустое сотрясание воздуха, поскольку Республика Крым — это часть Российской Федерации, равноправный субъект нашей страны», — заключил депутат.

Ранее посольство США на Украине прокомментировало визит Путина в Крым.

Как говорится на странице американской дипмиссии в Twitter, США поддерживают позицию МИД Украины по данному вопросу.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.