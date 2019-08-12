США, Британия, Франция, Италия и ОАЭ призвали к перемирию в Ливии
«Мы призываем все стороны незамедлительно приступить к работе над соглашением о прекращении огня… в Ливии не может быть военного выбора, и мы настоятельно призываем все стороны защищать гражданское население, охранять нефтяные ресурсы Ливии и защищать её инфраструктуру», — говорится в заявлении, которое распространил Госдепартамент США.
В совместном заявлении страны осудили убийство сотрудников миссии ООН в Бенгази и призвали установить виновников преступления.
«Обстоятельства этой ужасной акции должны быть установлены без промедления, а те, кто стоял за ней, должны быть выявлены и привлечены к ответственности», — подчеркивается в тексте документа.
Ранее в Евросоюзе назвали тревожным событием убийство членов ООН в Ливии.
10 августа два сотрудника ООН погибли в результате взрыва заминированного автомобиля в Бенгази.