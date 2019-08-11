Гутерреш осудил убийство сотрудников ООН в Бенгази

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил убийство двух сотрудников международной организации в ливийском городе Бенгази.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Генсека Стефана Дюжаррика.

«Генеральный секретарь решительным образом осуждает сегодняшнюю атаку с подрывом автомобиля в ливийском Бенгази. Два сотрудника Организации Объединённых Наций были убиты в результате взрыва, а трое других — в числе раненых», — указано в сообщении.

Ранее Франция приняла решение созвать Совбез ООН после того, как 10 августа два сотрудника ООН погибли в результате взрыва в ливийском городе Бенгази.