Гутерреш осудил убийство сотрудников ООН в Бенгази
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Генсека Стефана Дюжаррика.
«Генеральный секретарь решительным образом осуждает сегодняшнюю атаку с подрывом автомобиля в ливийском Бенгази. Два сотрудника Организации Объединённых Наций были убиты в результате взрыва, а трое других — в числе раненых», — указано в сообщении.
Ранее Франция приняла решение созвать Совбез ООН после того, как 10 августа два сотрудника ООН погибли в результате взрыва в ливийском городе Бенгази.