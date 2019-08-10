Франция созывает Совбез ООН по Ливии

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Франция созывает экстренное заседание Совбеза ООН для обсуждения ситуации в Ливии. Об этом говорится в сообщении постоянного представительства Франции при Всемирной организации.
Франция созывает Совбез ООН по Ливии
  • Reuters

«По просьбе Франции Совет Безопасности проведёт экстренное заседание сегодня в 16:00», — указывается в сообщении в Twitter.

Как информирует AFP, 10 августа два сотрудника ООН погибли в результате взрыва в ливийском городе Бенгази. 

Ранее Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара согласилась на прекращение огня на период праздника Курбан-байрам.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» выразил мнение, что Хафтар позиционирует себя собирателем земель, а взятие столицы для него является завершающим этапом процесса достижения этой цели.

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