Франция созывает Совбез ООН по Ливии

Франция созывает экстренное заседание Совбеза ООН для обсуждения ситуации в Ливии. Об этом говорится в сообщении постоянного представительства Франции при Всемирной организации.

«По просьбе Франции Совет Безопасности проведёт экстренное заседание сегодня в 16:00», — указывается в сообщении в Twitter.

Как информирует AFP, 10 августа два сотрудника ООН погибли в результате взрыва в ливийском городе Бенгази.

Ранее Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара согласилась на прекращение огня на период праздника Курбан-байрам.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» выразил мнение, что Хафтар позиционирует себя собирателем земель, а взятие столицы для него является завершающим этапом процесса достижения этой цели.