Франция созывает Совбез ООН по Ливии
- Reuters
«По просьбе Франции Совет Безопасности проведёт экстренное заседание сегодня в 16:00», — указывается в сообщении в Twitter.
Как информирует AFP, 10 августа два сотрудника ООН погибли в результате взрыва в ливийском городе Бенгази.
Ранее Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара согласилась на прекращение огня на период праздника Курбан-байрам.
Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» выразил мнение, что Хафтар позиционирует себя собирателем земель, а взятие столицы для него является завершающим этапом процесса достижения этой цели.