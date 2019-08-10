Войска Хафтара приняли перемирие на период Курбан-байрама

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Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара согласилась на прекращение огня на период праздника Курбан-байрам.
Войска Хафтара приняли перемирие на период Курбан-байрама
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя ЛНА Ахмеда аль-Мисмари.

«Главнокомандующий объявил о прекращении всех военных действий армии на окраинах Триполи с 15:00 субботы до 15:00 понедельника, чтобы позволить согражданам отметить Ид аль-Адха (Курбан-байрам)», — указывается в полученном агентством документе.

Вместе с этим аль-Мисмари предупредил о «жёстком» ответе армии на любые нарушения перемирия.

Как указывает агентство, войска правительства национального согласия (ПНС) также ранее объявили о принятии предложенного миссией ООН в Ливии перемирия.

4 апреля Хафтар отдал армии приказ начать наступление на Триполи, который находится под контролем правительства национального согласия.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» выразил мнение, что Хафтар позиционирует себя собирателем земель, а взятие столицы для него является завершающим этапом процесса достижения этой цели.

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