В ЕС осудили убийство сотрудников ООН в Бенгази
«Сегодняшняя атака в Бенгази, где сообщалось о двух жертвах среди сотрудников Организации Объединённых Наций, является постыдным и ещё одним тревожным событием ливийского кризиса», — указывается в сообщении.
В ЕС также призвали все стороны в Ливии соблюдать перемирие, заключённое при посредничестве специального представителя ООН Гассана Саламе.
10 августа два сотрудника ООН погибли в результате взрыва в ливийском городе Бенгази.
Впоследствии Франция приняла решение созвать экстренное заседание Совбеза ООН для обсуждения ситуации в Ливии.