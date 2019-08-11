В ЕС осудили убийство сотрудников ООН в Бенгази

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Евросоюз считает тревожным событием взрыв заминированного автомобиля в ливийском городе Бенгази, в результате которого погибли два сотрудника ООН. Об этом говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС.

«Сегодняшняя атака в Бенгази, где сообщалось о двух жертвах среди сотрудников Организации Объединённых Наций, является постыдным и ещё одним тревожным событием ливийского кризиса», — указывается в сообщении.

В ЕС также призвали все стороны в Ливии соблюдать перемирие, заключённое при посредничестве специального представителя ООН Гассана Саламе.

10 августа два сотрудника ООН погибли в результате взрыва в ливийском городе Бенгази. 

Впоследствии Франция приняла решение созвать экстренное заседание Совбеза ООН для обсуждения ситуации в Ливии.

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