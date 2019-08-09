МИД России заявил о стремлении Японии политизировать Олимпиаду-2020

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Япония стремится политизировать летние Олимпийские игры 2020 года в Токио, что вызывает глубокое сожаление, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
МИД России заявил о стремлении Японии политизировать Олимпиаду-2020
  • © Rodrigo Reyes Marin/AFLO
  • globallookpress.com

Таким образом, как передаёт ТАСС, дипломат прокомментировала обозначение на сайте Игр южной части Курил как территории Японии.

«Вызывает глубокое сожаление стремление Токио политизировать такое важное международное спортивное событие, как Олимпиада, и очевидное злоупотребление Японией ролью страны — хозяйки игр, призванных содействовать единению народов», — заявила Захарова.

Ранее стало известно, что на официальном сайте Олимпийских игр — 2020 Южные Курилы обозначили частью Японии.

Захарова, комментируя ситуацию, заявила, что подобные действия являются неправомочными

Подробнее — в материале RT.

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