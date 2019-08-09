МИД России заявил о стремлении Японии политизировать Олимпиаду-2020
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Таким образом, как передаёт ТАСС, дипломат прокомментировала обозначение на сайте Игр южной части Курил как территории Японии.
«Вызывает глубокое сожаление стремление Токио политизировать такое важное международное спортивное событие, как Олимпиада, и очевидное злоупотребление Японией ролью страны — хозяйки игр, призванных содействовать единению народов», — заявила Захарова.
Ранее стало известно, что на официальном сайте Олимпийских игр — 2020 Южные Курилы обозначили частью Японии.
Захарова, комментируя ситуацию, заявила, что подобные действия являются неправомочными.
Подробнее — в материале RT.