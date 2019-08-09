Захарова оценила позицию Японии по Южным Курилам

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления Японии касательно Южных Курил.
Захарова оценила позицию Японии по Южным Курилам
  • © Сергей Красноухов
  • РИА Новости

«Токио периодически пытается игнорировать действительность, а именно неоспоримый суверенитет России над Южными Курилами по итогам Второй мировой войны. Все эти так называемые протесты против нашей законной деятельности в этой части Сахалинской области не просто неприемлемы — они прямо противоречат постоянным заверениям японского руководства в намерении обеспечить спокойную и благожелательную атмосферу вокруг российско-японского диалога», — сказала Захарова.

По её словам, Япония должна понимать, что поездки в этот регион России должностных лиц, в том числе высокопоставленных представителей правительства, а также плановые мероприятия по укреплению обороноспособности будут продолжены.

6 августа стало известно, что посол Японии Тоёхисе Кодзуки был вызван в МИД России. Замглавы ведомства Игорь Моргулов обратил внимание посла на неприемлемость «протестов» Токио в связи с действиями России на своей суверенной территории. Комментарии японской стороны по поводу посещения этого района Сахалинской области «граничат с попыткой вмешательства во внутренние дела России», отметили там.

Ранее Токио выразил протест Москве из-за учений на Курилах.

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