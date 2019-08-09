Во Франции призвали разрешить вопрос российских займов царских времён

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Марта Литвинова
Во Франции просят разъяснить, какие меры правительство готово принять для того, чтобы «окончательно разрешить» вопрос о российских выплатах по облигациям царских времён. С таким запросом выступил депутат Национального собрания Франции Франсис Веркамер.
Во Франции призвали разрешить вопрос российских займов царских времён
  • © Scholz, F./Arco Images GmbH
  • globallookpress.com

В своём запросе депутат предлагает правительству Франции обратить внимание на права держателей облигаций, выданных России во второй половине XIX — начале XX века. 

«Через 100 с лишним лет внуки и правнуки разорённых держателей (облигаций) продолжают требовать возврата вложенных денег. Несмотря на договор от 27 мая 1997 года, по которому правительство Российской Федерации согласилось выплатить $400 млн, держатели облигаций остаются потерпевшими. Конечно, им вернули деньги, однако в большинстве случаев выплаты не соответствовали реальным суммам облигаций», — указывается в запросе депутата.

Потомки инвесторов, как подчёркивает Веркамер, намерены выяснить, какие меры французское правительство готово принять для того, чтобы «уплатить кредиторскую задолженность и окончательно разрешить эту тяжбу».

В 1997 году Москва и Париж заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами Российской империи.

Ранее СМИ сообщали, что около 400 тыс. французов намерены добиться от России выплат по облигациям царских времён.

Подробнее — в материале RT.

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