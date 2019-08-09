Мадуро направит в ООН письмо «миллионов» граждан против санкций США

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что направит генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу письменное обращение, подписанное миллионами венесуэльцев, выступающих против санкций США.

«Это манифест в ООН, генсеку Антониу Гутеррешу, который мы отправим с подписью миллионов венесуэльцев», — цитирует Мадуро РИА Новости.

Он также ещё раз призвал граждан Венесуэлы присоединиться к протестам из-за против агрессивной политики США.

«Присоединяйтесь! Венесуэла имеет право на будущее, имеет право на уважение её самоопределения... никто не имеет право вмешиваться, и меньше всего — (президент США. — RT) Дональд Трамп», — подчеркнул он.

Ранее Мадуро призвал мировое сообщество 10 августа выступить против блокады Венесуэлы со стороны Соединённых Штатов. 

6 августа Трамп подписал указ, предполагающий блокировку собственности властей Венесуэлы в юрисдикции США.

Под блокировку активов попадают венесуэльский Центробанк и нефтяная компания PDVSA.

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