Мадуро направит в ООН письмо «миллионов» граждан против санкций США
«Это манифест в ООН, генсеку Антониу Гутеррешу, который мы отправим с подписью миллионов венесуэльцев», — цитирует Мадуро РИА Новости.
Он также ещё раз призвал граждан Венесуэлы присоединиться к протестам из-за против агрессивной политики США.
«Присоединяйтесь! Венесуэла имеет право на будущее, имеет право на уважение её самоопределения... никто не имеет право вмешиваться, и меньше всего — (президент США. — RT) Дональд Трамп», — подчеркнул он.
Ранее Мадуро призвал мировое сообщество 10 августа выступить против блокады Венесуэлы со стороны Соединённых Штатов.
6 августа Трамп подписал указ, предполагающий блокировку собственности властей Венесуэлы в юрисдикции США.
Под блокировку активов попадают венесуэльский Центробанк и нефтяная компания PDVSA.