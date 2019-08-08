Мадуро призвал весь мир 10 августа протестовать против блокады Венесуэлы

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Венесуэльский лидер Николас Мадуро призвал весь мир 10 августа протестовать против блокады Венесуэлы со стороны Соединённых Штатов, передаёт РИА Новости.

«Я присоединяюсь к призыву… провести протестные акции во всем мире против блокады Дональда Трампа в субботу, 10 августа. Народы мира протестуют против Дональда Трамп. Нет Трампу! Хватит блокад и агрессии в отношении Венесуэлы!», — заявил Мадуро.

Ранее американский лидер Дональд Трамп подписал указ, предполагающий блокировку собственности властей Венесуэлы в юрисдикции США.

В соответствии с указом под блокировку активов попадают Центробанк Венесуэлы и нефтяная компания PDVSA.

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