США выведут свои силы из зоны проведения операции Турции в Сирии

Американский лидер Дональд Трамп заявил о намерении вывести силы США с севера Сирии, где Турция планирует новую военную операцию, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Как передаёт телеканал NTV, после того, как турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган распорядился провести операцию, Трамп позвонил ему и сказал, что США выведут оттуда свои силы.

4 августа Эрдоган заявил, что Анкара вскоре проведёт операцию против боевиков на восточном берегу реки Евфрат.

Как отметили в Пентагоне, США выступают против «любого одностороннего вторжения Турции» в северные регионы САР.

Позднее в Анкаре сообщили, что Турция и США достигли договорённости о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности в Сирии.