США выведут свои силы из зоны проведения операции Турции в Сирии
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Как передаёт телеканал NTV, после того, как турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган распорядился провести операцию, Трамп позвонил ему и сказал, что США выведут оттуда свои силы.
4 августа Эрдоган заявил, что Анкара вскоре проведёт операцию против боевиков на восточном берегу реки Евфрат.
Как отметили в Пентагоне, США выступают против «любого одностороннего вторжения Турции» в северные регионы САР.
Позднее в Анкаре сообщили, что Турция и США достигли договорённости о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности в Сирии.