США выведут свои силы из зоны проведения операции Турции в Сирии

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Американский лидер Дональд Трамп заявил о намерении вывести силы США с севера Сирии, где Турция планирует новую военную операцию, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
США выведут свои силы из зоны проведения операции Турции в Сирии
  • © Ting Shen/Xinhua
  • globallookpress.com

Как передаёт телеканал NTV, после того, как турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган распорядился провести операцию, Трамп позвонил ему и сказал, что США выведут оттуда свои силы.

4 августа Эрдоган заявил, что Анкара вскоре проведёт операцию против боевиков на восточном берегу реки Евфрат. 

Как отметили в Пентагоне, США выступают против «любого одностороннего вторжения Турции» в северные регионы САР. 

Позднее в Анкаре сообщили, что Турция и США достигли договорённости о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности в Сирии. 

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