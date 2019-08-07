Помпео: США не изменили свой подход к КНДР

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Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон не менял своего подхода к взаимоотношениям с Пхеньяном и считает приоритетом достижение полной денуклеаризации Северной Кореи.
Помпео: США не изменили свой подход к КНДР
  • Reuters

«Стратегия администрации президента Трампа в отношении Северной Кореи не изменилась. Наши усилия направлены на полную и окончательную денуклеаризацию Северной Кореи», — цитирует Помпео Интерфакс. 

Госсекретарь выразил надежду, что стороны смогут в ближайшие дни вернуться за стол переговоров. 

Он также отметил, что необходимо воплотить в жизнь договорённости, достигнутые президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном в июне 2018 года в Сингапуре.

Ранее сообщалось, что США следят за ситуацией с запуском КНДР снарядов с восточного побережья и проводят консультации на эту тему с Японией и Южной Кореей.

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким в беседе с НСН оценил ситуацию с денуклеаризацией КНДР.

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