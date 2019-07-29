Помпео заявил об отсутствии планов по новой встрече лидеров США и КНДР
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«Ничего в проработке нет. Ничего не запланировано», — сказал он во время выступления в Экономическом клубе в Вашингтоне. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее Дональд Трамп прокомментировал ракетные пуски Северной Кореи.
По его словам, Северная Корея «не проводила ядерное испытание».
Также 30 июня лидеры США и Северной Кореи провели переговоры в Доме свободы в демилитаризованной зоне на Корейском полуострове.
Заведующий отделом Монголии и Кореи Института востоковедения РАН Александр Воронцов в беседе с НСН оценил произошедшее.