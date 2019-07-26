Трамп оценил ракетные пуски КНДР

Американский лидер Дональд Трамп в эфире Fox News прокомментировал ракетные пуски Северной Кореи.

«Они не проводили ядерное испытание. Они на самом деле не испытывали никаких других ракет, кроме ракет малой дальности, то есть такие вещи, которые испытывает уйма других стран», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в командовании Вооружённых сил США в Республике Корея заявили, что ракетные пуски КНДР не были направлены против позиций южнокорейских и американских военных на Корейском полуострове.

Инцидент произошёл в ночь на 25 июля.

Две запущенные Пхеньяном ракеты пролетели 430 и 690 км соответственно.