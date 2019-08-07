Племянница Скрипаля прокомментировала заявление замглавы Скотленд-Ярда

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Племянница бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль в беседе с ФАН прокомментировала сообщение о том, что британская полиция не располагает доказательствами, чтобы предъявить властям России обвинения в связи с делом об отравлении в Солсбери.
Племянница Скрипаля прокомментировала заявление замглавы Скотленд-Ярда
  • Reuters

«Мы об этом и говорили с самого начала. Понимаете, мы с самого первого дня, когда всё это случилось, говорили: Россия тут совершенно ни при чём», — заявила она.

Скрипаль также сообщила, что дядя по-прежнему не выходит с ней на связь.

Ранее замглавы Скотленд-Ярда Нил Басу рассказал, что было множество гипотез по поводу того, кто несёт ответственность и кто отдавал приказы.

В марте британская полиция заявила, что продолжает расследование дела Скрипалей, отметив, что «существуют части картины», которые в Лондоне продолжают «собирать воедино».

2 августа в посольстве России сообщили, что направили в МИД Британии очередную ноту с требованием отреагировать на запросы о ходе расследования дела об отравлении в Солсбери.

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