Эксперт оценил заявление о последствиях санкций США для энергетики ЕС

Директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин прокомментировал в разговоре с RT предупреждение немецкого бизнеса об опасности возможных санкций со стороны США в отношении «Северного потока — 2».

«США неоднократно выступали с предупреждениями в адрес европейского бизнеса, что те, кто будет участвовать в реализации «Северного потока — 2», подпадут под санкции, и пока не привели свою угрозу в действие. Что касается европейских игроков, то они демонстрируют консолидированную позицию: здесь их поведение разительно отличается от поведения под давлением США в другой ситуации — с антироссийскими санкциями», — пояснил Салин.

Эксперт подчеркнул, что бизнес всегда просчитывает риски и ориентируется только на цифры.

«Достаточно смелое поведение европейцев вообще и немецкого бизнеса в частности объясняется тем, что бизнес видит очень существенные выгоды от участия в этом проекте. Именно поэтому он не поддается давлению и, более того, контратакует», — заключил он.

Ранее, как писал Die Welt, глава Восточного комитета германской экономики Вольфганг Бюхеле заявил об опасности возможных санкций со стороны США в отношении «Северного потока — 2».

По его словам, ограничительные меры могут превратить энергетическую политику ЕС в «игрушку США».

В середине мая эксперт Игорь Юшков прокомментировал в разговоре с НСН проект закона американских сенаторов о санкциях в отношении проекта газопровода.