В МИД КНР оценили законопроект Индии об отмене статуса Кашмира
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«Китайская сторона выражает крайнюю обеспокоенность в связи с нынешней ситуацией в Кашмире... Вовлечённые стороны должны сохранять сдержанность, быть осторожными в своих действиях, в особенности избегать одностороннего изменения статус-кво и нагнетающих обстановку действий», — указывается в опубликованном заявлении на сайте МИД КНР.
Китай также призвал индийскую и пакистанскую стороны посредством диалога и консультаций урегулировать спор, защищать мир и стабильность в регионе.
Ранее совет штатов Индии принял законопроект, предусматривающий отмену особого статуса штата Джамму и Кашмир, который закреплён в Конституции.
5 августа в Индии привели войска в состояние повышенной боевой готовности после представления в парламенте законопроекта об отмене особого статуса Кашмира.
Подробнее о ситуации — в материале RT.