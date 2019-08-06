В МИД КНР оценили законопроект Индии об отмене статуса Кашмира

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Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин прокомментировала решение Индии отменить особый статус штата Джамму и Кашмир.
В МИД КНР оценили законопроект Индии об отмене статуса Кашмира
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«Китайская сторона выражает крайнюю обеспокоенность в связи с нынешней ситуацией в Кашмире... Вовлечённые стороны должны сохранять сдержанность, быть осторожными в своих действиях, в особенности избегать одностороннего изменения статус-кво и нагнетающих обстановку действий», — указывается в опубликованном заявлении на сайте МИД КНР.

Китай также призвал индийскую и пакистанскую стороны посредством диалога и консультаций урегулировать спор, защищать мир и стабильность в регионе.

Ранее совет штатов Индии принял законопроект, предусматривающий отмену особого статуса штата Джамму и Кашмир, который закреплён в Конституции.  

5 августа в Индии привели войска в состояние повышенной боевой готовности после представления в парламенте законопроекта об отмене особого статуса Кашмира.

Подробнее о ситуации — в материале RT.

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