Эксперт оценил указ Трампа о блокировке активов властей Венесуэлы

Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT подписание американским лидером Дональдом Трампом указа, блокирующего собственность властей Венесуэлы в юрисдикции США.

«Подобные действия в отношении суверенного государства — это попрание всех принципов международного права. Все до этого звучавшие заявления о заинтересованности США в отношении судьбы венесуэльского народа, по сути, являются фикцией. При этом важно отметить, что данный удар наносится как раз в тот момент, когда начался переговорный процесс между противоборствующими сторонами и есть надежда на то, что политическое противостояние в Венесуэле закончится компромиссом и миром», — пояснил Шаповалов.

Он подчеркнул: такие действия США свидетельствуют о том, что для них важно не достижение мира, а продолжение политической и экономической дестабилизации в Венесуэле.

Как отметил эксперт, это является плохой новостью и для других стран, в том числе для государств Латинской Америки.

«Фактически ни одна страна не может быть в состоянии покоя, потому что США могут в любой момент ввести соответствующие меры против суверенного государства», — заключил он.

Ранее американский президент Дональд Трамп подписал указ, предполагающий блокировку собственности властей Венесуэлы в юрисдикции США.

В соответствии с указом под блокировку активов попадают Центробанк Венесуэлы и нефтяная компания PDVSA.