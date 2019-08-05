Генсек НАТО рассказал о сдерживании СССР в годы холодной войны

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о сдерживании СССР в годы холодной войны и объяснил, почему альянс продолжил существование после роспуска Организации Варшавского договора.
Генсек НАТО рассказал о сдерживании СССР в годы холодной войны
  • Reuters

«В течение 40 лет НАТО не действовало за пределами своей территории. В течение этих лет мы делали только одно — сдерживали СССР», — сказал Столтенберг во время выступления в Центре стратегических исследований в Новой Зеландии.

Он отметил, что «сдерживание было успешным», так как холодная война «завершилась без единого выстрела» и мир сохранился.

По словам главы организации, после падения Берлинской стены возникли вопросы относительно дальнейшего существования альянса, в НАТО решили выйти за пределы своей территории в Европе и Северной Америке, «чтобы остановить этнические войны на Балканах, помогать бороться с пиратством в Африке, бороться с терроризмом в Афганистане и так далее».

Ранее Столтенберг заявил, что брексит не повлияет на положение Британии в НАТО.

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