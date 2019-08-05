Столтенберг оценил возможные последствия брексита для НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что выход Великобритании из ЕС не скажется на её положении в НАТО.

«Брексит не поменяет положение Британии в НАТО. Я уверен, что вне зависимости от того, как и когда произойдёт брексит, Британия останется очень важным, ключевым союзником НАТО», — цитирует Столтенберга РИА Новости.

Он напомнил, что Британия располагает крупнейшим военным бюджетом в Европе.

Генсек также отметил, что, по его мнению, брексит сделает НАТО даже более важной платформой для объединения стран Европы и Северной Америки.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов Великобритании выделит дополнительно более £2 млрд на выход из Евросоюза без сделки.

Эксперт Андрей Куликов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с брекситом.