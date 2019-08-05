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Столтенберг оценил возможные последствия брексита для НАТО

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что выход Великобритании из ЕС не скажется на её положении в НАТО.
Столтенберг оценил возможные последствия брексита для НАТО
  • Reuters

«Брексит не поменяет положение Британии в НАТО. Я уверен, что вне зависимости от того, как и когда произойдёт брексит, Британия останется очень важным, ключевым союзником НАТО», — цитирует Столтенберга РИА Новости. 

Он напомнил, что Британия располагает крупнейшим военным бюджетом в Европе. 

Генсек также отметил, что, по его мнению, брексит сделает НАТО даже более важной платформой для объединения стран Европы и Северной Америки. 

Ранее сообщалось, что Министерство финансов Великобритании выделит дополнительно более £2 млрд на выход из Евросоюза без сделки. 

Эксперт Андрей Куликов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с брекситом.

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