В Совфеде заявили, что США попали в плен своих санкций против России

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление Минфина США о том, что новый пакет санкций в связи с делом об отравлении в Солсбери вступит в силу 26 августа.

«США уже не могут отказаться (от санкций. — RT), они находятся в плену тех санкций, которые они вводят против России. Они не могут остановиться, в том числе потому, что санкции не достигают результатов. Они должны как-то выразить солидарность Великобритании. Вместо того чтобы требовать доказательств того, что произошло в Солсбери, они выражают солидарность стране, которую считают союзником», — объяснил сенатор.

Он отметил, что антироссийская санкционная политика стала нормой для США, и назвал её неприемлемым инструментом в рамках международного диалога.

«Что касается санкционной политики, она неприемлема в современном мире. Если возникают какие-то конфликты, их нужно решать путём переговоров, надо уметь слышать и другую сторону, анализировать все источники информации», — добавил Цеков.

Ранее Минфин США сообщил, что новый пакет антироссийских санкций вступит в силу 26 августа.