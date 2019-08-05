В МИД Ирана прокомментировали стрельбу в Дейтоне и Эль-Пасо

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави выразил соболезнования родными и близкими погибших в результате двух инцидентов со стрельбой в Соединённых Штатах, которые произошли в Дейтоне и Эль-Пасо.

Об этом говорится в сообщении на сайте иранского МИД.

Отмечается, что официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате ЧП.

Ранее в американских штатах Техас и Огайо произошли случаи массовой стрельбы, жертвами которых в общей сложности стали 29 человек.

3 августа в городе Эль-Пасо на западе Техаса злоумышленник вошёл в торговый центр и начал стрелять по посетителям. В результате происшествия погибли 20 человек.

Ещё один инцидент со стрельбой произошёл 4 августа в Дейтоне. Стрелок открыл огонь по людям на одной из улиц города, убив девять человек и ранив 26. Преступник был ликвидирован.