В МИД Ирана прокомментировали стрельбу в Дейтоне и Эль-Пасо
Об этом говорится в сообщении на сайте иранского МИД.
Отмечается, что официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате ЧП.
Ранее в американских штатах Техас и Огайо произошли случаи массовой стрельбы, жертвами которых в общей сложности стали 29 человек.
3 августа в городе Эль-Пасо на западе Техаса злоумышленник вошёл в торговый центр и начал стрелять по посетителям. В результате происшествия погибли 20 человек.
Ещё один инцидент со стрельбой произошёл 4 августа в Дейтоне. Стрелок открыл огонь по людям на одной из улиц города, убив девять человек и ранив 26. Преступник был ликвидирован.