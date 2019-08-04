Макрон выразил соболезнования в связи со стрельбой в Техасе и Огайо

Французский лидер Эммануэль Макрон выразил соболезнования в связи со стрельбой в американских штатах Техас и Огайо.

«Я со скорбью узнал о вооружённых атаках, которые произошли в Соединённых Штатах, в Эль-Пасо и Дейтоне. Я выражаю свои соболезнования жертвам и пострадавшим, их близким и американскому народу», — написал он в Twitter.

J’ai appris avec tristesse les attaques armées survenues aux États-Unis, à El Paso et Dayton. J’adresse mes pensées solidaires aux victimes, à leurs proches et au peuple américain. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 4, 2019

Ранее в американских штатах Техас и Огайо произошли случаи массовой стрельбы, жертвами которых в общей сложности стали 29 человек.

В техасском городе Эль-Пасо злоумышленник вошёл в торговый центр и начал стрелять по посетителям, убив 20 человек. После этого в Дейтоне стрелок открыл огонь по людям на одной из улиц города, убив девять человек и ранив 26.