NBC: сестра стрелка из Огайо и её друг обнаружены убитыми

Сестра подозреваемого в стрельбе в Дейтоне Коннора Беттса обнаружена застреленной в машине вместе со своим другом, сообщает NBC со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Как отмечает телеканал, в настоящее время полиция выясняет, связано ли это убийство с теми, которые произошли на улице.

BREAKING: The alleged 24-year-old Ohio gunman’s sister and her boyfriend found shot dead in a car; authorities probing connection to mass shooting https://t.co/F2nDSh4QoGpic.twitter.com/OTcvuH0WIH — NBC Chicago (@nbcchicago) August 4, 2019

3 и 4 августа в американских штатах Техас и Огайо произошли случаи массовой стрельбы, жертвами которых в общей сложности стали 29 человек.

В техасском городе Эль-Пасо злоумышленник вошёл в торговый центр и начал стрелять по посетителям, убив 20 человек. После этого в Дейтоне стрелок открыл огонь по людям на одной из улиц города, убив девять человек и ранив 26. Преступник был ликвидирован.