В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе
- Reuters
По данным телеканала, судно, на котором было семь человек, перевозило «порядка 700 тыс. литров топлива».
#Iran confiscates foreign oil tanker in Persian Gulf smuggling fuel to some Arab states#OilTanker#PersianGulf#Breakingpic.twitter.com/Ztq7XLJN8m— Press TV (@PressTV) August 4, 2019
19 июля силы иранского КСИР задержали в районе Ормузского пролива британский танкер Stena Impero в связи с нарушением им международных правил судоходства.
4 июля военнослужащие Королевской морской пехоты Великобритании задержали у берегов Гибралтара танкер Grace 1, принадлежащий Ирану, по причине того, что судно, предположительно, доставляло нефть в Сирию.
Впоследствии министр обороны ИРИ Амир Хатами назвал задержание Великобританией иранского танкера «морским пиратством». В свою очередь, глава британского МИД Джереми Хант заявил, что если ситуация с танкером Stena Impero не разрешится в ближайшее время, то Тегеран могут ждать серьёзные последствия.