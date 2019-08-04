В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе

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Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.
В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе
  • Reuters

По данным телеканала, судно, на котором было семь человек, перевозило «порядка 700 тыс. литров топлива».

19 июля силы иранского КСИР задержали в районе Ормузского пролива британский танкер Stena Impero в связи с нарушением им международных правил судоходства.

4 июля военнослужащие Королевской морской пехоты Великобритании задержали у берегов Гибралтара танкер Grace 1, принадлежащий Ирану, по причине того, что судно, предположительно, доставляло нефть в Сирию. 

Впоследствии министр обороны ИРИ Амир Хатами назвал задержание Великобританией иранского танкера «морским пиратством». В свою очередь, глава британского МИД Джереми Хант заявил, что если ситуация с танкером Stena Impero не разрешится в ближайшее время, то Тегеран могут ждать серьёзные последствия.

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