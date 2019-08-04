Очевидцы рассказали подробности о стрельбе в Техасе
Бритни Лечуга рассказала, что во время инцидента она со своей матерью и младшим братом находилась в отделе женской одежды.
«Мы просто делали покупки, мы были в отделе женской одежды и собирались расплатиться, но моя мама услышала, как будто кто-то выполнял строительные работы, ударяя по стене, или что-то подобное», — цитирует её РИА Новости.
Затем, когда они поняли, что это стрельба, то выбежали из торгового центра через аварийный выход.
«Пригнитесь, пригнитесь», — сказала она моему младшему брату и мне. Я схватила маму за руку, схватила младшего брата, и мы выбежали через аварийный выход», — рассказала Бритни.
По словам девушки, посетители торгового центра были в шоковом состоянии, кричали и пытались «спрятаться под одеждой».
Лечуга также отметила, что в торговом центре было много детей, многие не могли найти своих родителей.
Другой очевидец — Кендалл Лонг — назвал произошедшее «внутренним терроризмом», подчеркнув, что стрелявший стремился ранить как можно больше людей.
«Он хотел крови, должно быть, планировал это», — сказал Лонг.
Он также выразил мнение, что после случившегося Эль-Пасо, скорее всего, больше не будет считаться одним из наиболее безопасных городов США.
Ранее американский лидер Дональд Трамп назвал стрельбу в Эль-Пасо проявлением трусости.
По последним данным, среди жертв ЧП — трое граждан Мексики.
В свою очередь, в Генеральном консульстве России в Хьюстоне сообщили, что россиян среди пострадавших нет.
Согласно данным СМИ, подозреваемый в стрельбе 21-летний Патрик Крузиос ранее опубликовал заявление, в котором поддержал теракт в мечети в Новой Зеландии, произошедший в марте этого года.