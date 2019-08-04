Стрельбу в Техасе считают преступлением на почве ненависти

Начальник полиции американского города Эль-Пасо, где произошла стрельба, в результате которой погибли 20 человек, Грегори Аллен заявил, что нападение, вероятно, является «преступлением на почве ненависти».

Об этом сообщает NBC.

Вместе с этим в ФБР указали, что пока рано давать подобного рода оценки и правоохранительные органы продолжают устанавливать мотив нападения.

«Мы рассматриваем все доказательства», — заявил специальный агент бюро.

3 августа в торговом центре в городе Эль-Пасо произошла стрельба. Как заявил губернатор Техаса Грег Эбботт, в результате данного происшествия погибли 20 человек.

Согласно данным СМИ, подозреваемый в стрельбе в Эль-Пасо 21-летний Патрик Крузиос на своей странице в Twitter опубликовал заявление, в котором поддержал террористический акт в мечети в Новой Зеландии, произошедший в марте этого года.