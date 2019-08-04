Трамп назвал стрельбу в Техасе проявлением трусости

Президент США Дональд Трамп назвал стрельбу в торговом центре в городе Эль-Пасо проявлением трусости.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Сегодняшняя стрельба в Эль-Пасо в Техасе является не только трагическим событием, но и проявлением трусости. Я, как и каждый житель нашей страны, осуждаю этот ненавистный поступок. Нет таких причин, которые могли бы оправдать убийство невинных людей», — написал он.

Today’s shooting in El Paso, Texas was not only tragic, it was an act of cowardice. I know that I stand with everyone in this Country to condemn today’s hateful act. There are no reasons or excuses that will ever justify killing innocent people.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 4, 2019

Глава США также добавил, что он и его супруга Меланья «выражают самые искренние пожелания и молятся за великих людей Техаса».

3 августа в торговом центре в городе Эль-Пасо произошла стрельба. По последним данным, в результате происшествия 20 человек погибли и ещё 40 получили ранения.