Трамп назвал стрельбу в Техасе проявлением трусости

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Президент США Дональд Трамп назвал стрельбу в торговом центре в городе Эль-Пасо проявлением трусости.

 Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Сегодняшняя стрельба в Эль-Пасо в Техасе является не только трагическим событием, но и проявлением трусости. Я, как и каждый житель нашей страны, осуждаю этот ненавистный поступок. Нет таких причин, которые могли бы оправдать убийство невинных людей», — написал он.

Глава США также добавил, что он и его супруга Меланья «выражают самые искренние пожелания и молятся за великих людей Техаса».

3 августа в торговом центре в городе Эль-Пасо произошла стрельба. По последним данным, в результате происшествия 20 человек погибли и ещё 40 получили ранения.

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