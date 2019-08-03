Финляндия выразила сожаление в связи с вхождением судна в воды России
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«Финский минный заградитель Hämeenmaa, выполняя обязанности по контролю за государственной границей, вошёл в территориальные воды России приблизительно на 600 м», — говорится в сообщении Военно-морских сил Финляндии.
Там указали, что, заметив ошибку, корабль немедленно вернулся в международные воды.
Финский флот начал расследование по этому делу.
В июле министр обороны Финляндии Антти Кайкконен заявил, что страна не видит военной угрозы со стороны России, однако продолжит развивать свою обороноспособность.