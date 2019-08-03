Финляндия выразила сожаление в связи с вхождением судна в воды России

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В Военно-морских силах Финляндии выразили сожаление в связи с тем, что её корабль Hämeenmaa вошёл в российские территориальные воды.
Финляндия выразила сожаление в связи с вхождением судна в воды России
  • ©wikimedia.org

«Финский минный заградитель Hämeenmaa, выполняя обязанности по контролю за государственной границей, вошёл в территориальные воды России приблизительно на 600 м», — говорится в сообщении Военно-морских сил Финляндии.

Там указали, что, заметив ошибку, корабль немедленно вернулся в международные воды.

Финский флот начал расследование по этому делу.

В июле министр обороны Финляндии Антти Кайкконен заявил, что страна не видит военной угрозы со стороны России, однако продолжит развивать свою обороноспособность.

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