Трамп заявил об отсутствии преград для улучшения отношений с Россией

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Президент США Дональд Трамп заявил, что после завершения расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о «вмешательстве» Москвы в американские выборы в 2016 году отношения с Россией улучшились.

«Я думаю, что отношения хорошие. Мы стараемся, чтобы у нас были хорошие отношения (с Россией. — RT). Это было очень тяжело (сделать. — RT) в свете охоты на ведьм, которая теперь мертва», — цитирует Трампа РИА Новости.

Ранее Трамп заявил, что Мюллер провёл «ужасную» работу.

В начале июня американский лидер выразил мнение , что отношения с Россией испортились из-за расследования Мюллера.

В апреле в США был опубликован доклад Мюллера, занимавшегося расследованием «российского вмешательства» в американские выборы. 

В МИД России заявили об отсутствии в документе каких-либо доказательств влияния Москвы на избирательный процесс в США.

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