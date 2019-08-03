Трамп заявил об отсутствии преград для улучшения отношений с Россией
«Я думаю, что отношения хорошие. Мы стараемся, чтобы у нас были хорошие отношения (с Россией. — RT). Это было очень тяжело (сделать. — RT) в свете охоты на ведьм, которая теперь мертва», — цитирует Трампа РИА Новости.
Ранее Трамп заявил, что Мюллер провёл «ужасную» работу.
В начале июня американский лидер выразил мнение , что отношения с Россией испортились из-за расследования Мюллера.
В апреле в США был опубликован доклад Мюллера, занимавшегося расследованием «российского вмешательства» в американские выборы.
В МИД России заявили об отсутствии в документе каких-либо доказательств влияния Москвы на избирательный процесс в США.