Племянница Скрипаля рассказала о телефонном разговоре с ним

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль сообщила РИА Новости, что её дядя связывался с семьёй 26 июня. По её словам, телефонный разговор длился не больше пяти минут.

«Все его звонки длятся не более пяти минут. Видимо, именно столько ему разрешают с нами говорить. В этот раз он сказал, что не намерен возвращаться в Россию», — заявила Скрипаль.

Она также отметила, что семья ожидала звонка Скрипаля на день рождения матери.

«Бабушка была очень расстроена», — сказала она.

Ранее посольство России в Лондоне направило в МИД Великобритании очередную ноту с требованием ответить на запросы о ходе расследования дела об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Лидер России Владимир Путин в ходе интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну заявил, что не верит, что Скрипаля могли отравить сотрудники британских спецслужб.

5 марта 2018 года в британском Солсбери мужчина и женщина отравились «неизвестным веществом», после чего были госпитализированы в критическом состоянии.

Пострадавшими оказались экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.