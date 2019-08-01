В Госдуме оценили создание в ООН комиссии по «инцидентам» в САР

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Анна Лушникова
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT создание по поручению Генсека ООН Антониу Гутерреша комиссии по расследованию инцидентов на северо-западе Сирии.
В Госдуме оценили создание в ООН комиссии по «инцидентам» в САР
  • РИА Новости

«Данная комиссия ставит своей целью подтверждение провокаций «Белых касок», сообщений о том, что в борьбе с различными группировками якобы гибло мирное население. Её цель — дискредитировать деятельность России, нашу решающую роль в борьбе с ИГИЛ*, вскормленным Вашингтоном. Это носит провокационный характер», —заявил депутат.

Ранее Генсек ООН поручил начать расследование «серии инцидентов», произошедших на северо-западе Сирии после заключения между Россией и Турцией меморандума по идлибской зоне деэскалации.

В Министерстве иностранных дел России, комментируя инициативу Гутерреша, заявили, что она носит провокационный характер.

*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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