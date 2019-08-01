Генсек ООН поручил начать расследование «инцидентов» в Сирии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поручил создать комиссию для расследования «серии инцидентов», которые произошли на северо-западе Сирии после заключения между Россией и Турцией меморандума по идлибской зоне деэскалации.

Об этом сообщил официальный представитель Генерального секретаря Стефан Дюжаррик.

«Расследование будет охватывать факты разрушения объектов или нанесения ущерба объектам, включённым в список по деэскалации, и объектам, поддерживаемым ООН, в этом районе. Комиссия установит факты этих инцидентов и сообщит Генеральному секретарю об итогах своей работы», — цитирует его пресс-служба ООН.

Также Генсек ООН призвал все стороны сотрудничать с комиссией.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя обвинил замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока в замалчивании данных о жертвах боевиков в САР.