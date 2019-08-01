Генсек ООН поручил начать расследование «инцидентов» в Сирии
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Об этом сообщил официальный представитель Генерального секретаря Стефан Дюжаррик.
«Расследование будет охватывать факты разрушения объектов или нанесения ущерба объектам, включённым в список по деэскалации, и объектам, поддерживаемым ООН, в этом районе. Комиссия установит факты этих инцидентов и сообщит Генеральному секретарю об итогах своей работы», — цитирует его пресс-служба ООН.
Также Генсек ООН призвал все стороны сотрудничать с комиссией.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя обвинил замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока в замалчивании данных о жертвах боевиков в САР.