Небензя обвинил ООН в замалчивании данных о жертвах боевиков в Сирии
- Reuters
По его словам, российская сторона фиксирует наращивание джихадистами в Сирии военного потенциала, увеличение количества средств поражения иностранного производства, включая летательные аппараты и реактивные системы залпового огня.
«Марк Лоукок как-то сегодня скромно умолчал о том, сколько гражданских лиц погибло от этих ударов террористов», — цитирует его ТАСС.
Ранее Небензя заявил, что западные страны пытаются сохранить террористический анклав в сирийской провинции Идлиб.