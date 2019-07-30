Небензя обвинил ООН в замалчивании данных о жертвах боевиков в Сирии

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил заместителя Генсека ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока в том, что тот не назвал число жертв среди гражданских лиц в Сирии, погибших от рук террористов.

Reuters

По его словам, российская сторона фиксирует наращивание джихадистами в Сирии военного потенциала, увеличение количества средств поражения иностранного производства, включая летательные аппараты и реактивные системы залпового огня. «Марк Лоукок как-то сегодня скромно умолчал о том, сколько гражданских лиц погибло от этих ударов террористов», — цитирует его ТАСС. Ранее Небензя заявил, что западные страны пытаются сохранить террористический анклав в сирийской провинции Идлиб.