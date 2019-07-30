Небензя обвинил ООН в замалчивании данных о жертвах боевиков в Сирии

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил заместителя Генсека ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока в том, что тот не назвал число жертв среди гражданских лиц в Сирии, погибших от рук террористов.
Небензя обвинил ООН в замалчивании данных о жертвах боевиков в Сирии
  • Reuters

По его словам, российская сторона фиксирует наращивание джихадистами в Сирии военного потенциала, увеличение количества средств поражения иностранного производства, включая летательные аппараты и реактивные системы залпового огня.

«Марк Лоукок как-то сегодня скромно умолчал о том, сколько гражданских лиц погибло от этих ударов террористов», — цитирует его ТАСС.

Ранее Небензя заявил, что западные страны пытаются сохранить террористический анклав в сирийской провинции Идлиб.

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