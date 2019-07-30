Небензя назвал цель заявлений Запада по Идлибу

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по сирийскому Идлибу заявил, что Запад пытается сохранить террористический анклав в этом регионе.

«Сохранить террористический анклав в Идлибе — вот главная цель, которую преследуют наши западные коллеги», — приводит ТАСС слова Небензи.

Так он прокомментировал обвинения в адрес России в нанесении авиаударов в этой сирийской провинции.

Ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооружённых сил России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что в результате обстрелов со стороны боевиков из зоны деэскалации «Идлиб» за четыре месяца погибли 110 военных и 65 мирных жителей.