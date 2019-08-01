В Совфеде осудили создание в ООН комиссии по «инцидентам» в САР

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Анна Лушникова
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с RT прокомментировал создание по поручению Генсека ООН Антониу Гутерреша комиссии по расследованию инцидентов на северо-западе Сирии.
В Совфеде осудили создание в ООН комиссии по «инцидентам» в САР
  • РИА Новости

«Любые действия в отношении Сирии, которые совершаются без участия законного сирийского руководства и России, которая присутствует там по мандату правительства, абсолютно деструктивны и всегда будут вызывать только обратный эффект», — сказал он.

Сенатор также отметил, что необходимо не создавать «какие-то комиссии, а оказывать содействие политическому урегулированию в регионе».

«Попытки придумывать различные провокации и расследовать их без российского участия, как и предложения о создании комиссий, заканчиваются обычно голословными обвинениями, которые без труда опровергаются», — считает Морозов.

Ранее Генсек ООН поручил начать расследование «серии инцидентов», произошедших на северо-западе Сирии после заключения между Россией и Турцией меморандума по идлибской зоне деэскалации.

В Министерстве иностранных дел России, комментируя инициативу Гутерреша, заявили, что эта идея носит провокационный характер.

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