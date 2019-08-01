МИД России осудил создание в ООН комиссии по «инцидентам» в САР

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Министерство иностранных дел России прокомментировало создание по поручению Генсека ООН Антониу Гутерреша комиссии по расследованию инцидентов на северо-западе Сирии, заявив, что эта идея носит провокационный характер.
МИД России осудил создание в ООН комиссии по «инцидентам» в САР
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Нам достоверно известно, что эту идею, носящую провокационный характер, активно продвигали страны, враждебно настроенные по отношению к законным властям САР и нашим усилиям по искоренению террористической угрозы в этой стране и обеспечению её территориальной целостности и суверенитета», — заявили в министерстве.

В МИД добавили, что неоднократно подчёркивали: военные Сирии при поддержке Воздушно-космических сил России осуществляют сугубо ответные и ограниченные действия по нейтрализации боевиков и уничтожению объектов террористов.

В министерстве также отметили, что попытки бросить тень на эти усилия, дискредитировать сирийские власти «будут затем использованы и для создания новых препятствий на пути политического урегулирования».

Ранее Генсек ООН поручил начать расследование «серии инцидентов», произошедших на северо-западе Сирии после заключения между Россией и Турцией меморандума по идлибской зоне деэскалации.

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