В постпредстве России назвали ошибкой расследование ООН по Сирии

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Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва считает ошибочным решение Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о начале расследования по авиаударам в Идлибе.
В постпредстве России назвали ошибкой расследование ООН по Сирии
  • Reuters

Об этом информирует ТАСС.

«Мы разочарованы этим решением. Считаем его ошибочным», — заявил он.

Также Полянский отметил, в России сожалеют, что на Генсека ООН «оказывалось давление» со стороны ряда стран, которые «в действительности не хотят мира в Сирии».

В постпредстве России добавили, что вызывает вопросы, имел ли Генсек ООН полномочия для организации такого расследования.

Ранее Генсек ООН поручил начать расследование «серии инцидентов», произошедших на северо-западе Сирии после заключения между Россией и Турцией меморандума по идлибской зоне деэскалации.

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