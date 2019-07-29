Помпео прокомментировал акции протеста в России

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Государственный секретарь США Майк Помпео, комментируя прошедшие в Москве акции протеста, заявил, что Вашингтон выступает за свободу выражения мнения по всему миру.
Помпео прокомментировал акции протеста в России
  • Reuters

«Вы спрашивали до этого про Гонконг, теперь про Россию... Мы всегда поддерживаем свободу выражения мнения, свободу исповедовать веру, свободу (граждан. — RT) жить так, как им кажется правильным», — сказал он.

Ранее в ГУ МВД России по Москве сообщили, что в несогласованной акции в центре города 27 июля приняли участие порядка 3,5 тыс. человек.

Представители правоохранительных органов столицы в ходе протестных мероприятий задержали 1074 человека.

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