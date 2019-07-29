Помпео прокомментировал акции протеста в России
- Reuters
«Вы спрашивали до этого про Гонконг, теперь про Россию... Мы всегда поддерживаем свободу выражения мнения, свободу исповедовать веру, свободу (граждан. — RT) жить так, как им кажется правильным», — сказал он.
Ранее в ГУ МВД России по Москве сообщили, что в несогласованной акции в центре города 27 июля приняли участие порядка 3,5 тыс. человек.
Представители правоохранительных органов столицы в ходе протестных мероприятий задержали 1074 человека.