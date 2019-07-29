Помпео прокомментировал акции протеста в России

Государственный секретарь США Майк Помпео, комментируя прошедшие в Москве акции протеста, заявил, что Вашингтон выступает за свободу выражения мнения по всему миру.

«Вы спрашивали до этого про Гонконг, теперь про Россию... Мы всегда поддерживаем свободу выражения мнения, свободу исповедовать веру, свободу (граждан. — RT) жить так, как им кажется правильным», — сказал он.

Ранее в ГУ МВД России по Москве сообщили, что в несогласованной акции в центре города 27 июля приняли участие порядка 3,5 тыс. человек.

Представители правоохранительных органов столицы в ходе протестных мероприятий задержали 1074 человека.