Суд в Москве арестовал Яшина на 10 суток
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря судебной инстанции.
«Суд признал Яшина виновным в преступлении по части 2 статьи 20.2 КоАП России («Нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга») и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на десять суток», — уточнила собеседница агентства.
25 июля Симоновский суд Москвы санкционировал административный арест блогера Алексея Навального на 30 суток.
В ГУ МВД России по столице сообщили, что в несогласованной акции в центре города 27 июля приняли участие порядка 3,5 тыс. человек.
Сотрудники правоохранительных органов в ходе протестных мероприятий задержали 1074 человека.