Суд в Москве арестовал Яшина на 10 суток

Щербинский суд Москвы арестовал председателя совета депутатов столичного муниципального округа «Красносельский» за организацию несанкционированной акции в городе 27 июля.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря судебной инстанции.

«Суд признал Яшина виновным в преступлении по части 2 статьи 20.2 КоАП России («Нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга») и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на десять суток», — уточнила собеседница агентства.

25 июля Симоновский суд Москвы санкционировал административный арест блогера Алексея Навального на 30 суток.

В ГУ МВД России по столице сообщили, что в несогласованной акции в центре города 27 июля приняли участие порядка 3,5 тыс. человек.

Сотрудники правоохранительных органов в ходе протестных мероприятий задержали 1074 человека.