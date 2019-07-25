Суд в Москве арестовал Навального на 30 суток

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Симоновский суд Москвы санкционировал административный арест блогера Алексея Навального на 30 суток, передаёт РИА Новости.

«Признать Навального виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 КоАП («Повторное нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»), и назначить ему наказание в виде 30 суток административного ареста», — заявил судья Валентин Кулешов.

Отмечается, что блогер дважды призывал граждан принять участие в несогласованном митинге.

1 июля Хорошёвский суд Москвы арестовал Навального на 10 суток за участие в несанкционированной акции в защиту журналиста Ивана Голунова.

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