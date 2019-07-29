Рябков: США пренебрегают переговорным процессом на Барбадосе в ситуации с Венесуэлой
- РИА Новости
«Те действия, которые предпринимает в последнее время, так же как и раньше, администрация США применительно к Кубе, применительно к той же Венесуэле — по расширению санкционных списков — подводят нас к выводу, что американцы пренебрегают очевидными обстоятельствами, в том числе продолжающимся переговорным процессом на Барбадосе», — сказал он.
По словам Рябкова, межвенесуэльский диалог небезнадёжен, однако, несмотря на это, США «продолжают прессинг».
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что результатом переговоров с представителями оппозиции на Барбадосе стало достижение соглашения о постоянном диалоге.
В свою очередь, советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что США не успокоятся, пока Мадуро не уйдёт в отставку.
Так, 25 июля Вашингтон расширил ограничительные меры в отношении Каракаса.