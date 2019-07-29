Рябков: США пренебрегают переговорным процессом на Барбадосе в ситуации с Венесуэлой

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Заместитель главы МИД России Сергей Рябков в беседе с РИА Новости заявил, что Соединённые Штаты, вводя санкции против Венесуэлы, пренебрегают переговорным процессом между законными властями Боливарианской Республики и представителями оппозиции страны, завершившимся на Барбадосе.
Рябков: США пренебрегают переговорным процессом на Барбадосе в ситуации с Венесуэлой
  • РИА Новости

«Те действия, которые предпринимает в последнее время, так же как и раньше, администрация США применительно к Кубе, применительно к той же Венесуэле — по расширению санкционных списков — подводят нас к выводу, что американцы пренебрегают очевидными обстоятельствами, в том числе продолжающимся переговорным процессом на Барбадосе», — сказал он.

По словам Рябкова, межвенесуэльский диалог небезнадёжен, однако, несмотря на это, США «продолжают прессинг».

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что результатом переговоров с представителями оппозиции на Барбадосе стало достижение соглашения о постоянном диалоге.

В свою очередь, советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что США не успокоятся, пока Мадуро не уйдёт в отставку.

Так, 25 июля Вашингтон расширил ограничительные меры в отношении Каракаса. 

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