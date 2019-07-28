Политолог оценил возможность брексита без сделки

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Анна Лушникова, Кирилл Горшенин
Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников прокомментировал в беседе с RT заявление координатора подготовительной работы британского правительства по реализации «жёсткого» брексита Майкла Гоува о том, что Лондон должен быть готов к выходу из Евросоюза без соглашения.
Политолог оценил возможность брексита без сделки
  • © Tolga AKMEN
  • AFP

«Нынешний кабинет министров сформирован из людей, исторически исходивших из идеи выхода из ЕС любой ценой, сейчас они эту «карту» будут отыгрывать... Борис Джонсон (премьер-министр Великобритании. — RT) именно с такими позициями стал ведущим британским политиком», — заявил эксперт.

При этом Солонников выразил мнение, что Джонсон не имеет политической возможности отказаться от идеи выхода из ЕС «любой ценой», так как это будет противоречить его основной линии. 

«Позиция «жёсткого» выхода имеет под собой основание, и люди, которые за неё выступали, далеко не идеалисты. Попытка вывести Великобританию из ЕС и сделать самостоятельным мировым центром в новом мире — это достаточно осознанная политика», — заключил специалист.

Ранее Гоув заявил, что Лондон должен быть готов к выходу из ЕС без соглашения.

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